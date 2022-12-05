Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

"6 AY SONRA GELMİŞ OLSAM BELKİ FARKLI BİR SENARYO OLACAKTI"



Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim.