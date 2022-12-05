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Haberler Magazin Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ardından da tedavi sürecine başlamıştı. Ünlü yapımcı geçtiğimiz günlerde de 4,5 saatlik bir ameliyat geçirmişti. İzmir'de tedavisi süren Çağlayan, taburcu oldu.

05.12.2022, 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022, 14:07

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, İzmir'de devam eden kanser tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Akciğer kanseri olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran ünlü isim, taburcu olmadan önce basın mensuplarının önüne çıkarak açıklamalarda bulundu. Yaşadığı tedavi sürecini anlatan Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

"6 AY SONRA GELMİŞ OLSAM BELKİ FARKLI BİR SENARYO OLACAKTI"

Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 mm olan kitle 16 mm'ye çıktığını görünce geri çağırdı.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

"ÖLMEKTEN KORKMADIM"

Açıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, ""Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum.

Kanser tedavisi süren Armağan Çağlayan sevindiren haber!

Başkasının başına gelince 'Ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.

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