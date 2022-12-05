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Haberler Magazin Merve Boluğur'dan sürpriz! Ekranlara dönüş mü yapıyor?

Merve Boluğur'dan sürpriz! Ekranlara dönüş mü yapıyor?

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 53 gün süren evlilik sonrasında anlaşmalı olarak boşanmış ve magazin gündeminde de bir hayli konuşulmuştu. Ünlü isim hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Merve Boluğur'un bu yılki Survivor'a katılacağı öne sürüldü.

05.12.2022, 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022, 10:55

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın mutluluğu çok kısa sürdü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda sürpriz şekilde nikâh masasına oturun çift 53 gün sonra boşandı.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

"YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"

Ayrılığı sosyal medya hesabından "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajıyla duyurdu.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

Ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek, soruları geçiştirmişti.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor
SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Milliyet'in haberine göre; Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un 'Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.
Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

"GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA HİÇ GEREK YOK"

Öte yandan boşanma hakkında açıklamaları merakla beklenen Mert Aydın, günler sonra sessizliğini bozdu.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

Evliliği geçtiğimiz ay sona eren 35 yaşındaki DJ, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum.

Merve Boluğur’dan sürpriz! Ekranlara dönüş yapıyor

Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

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