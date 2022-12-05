Merve Boluğur'dan sürpriz! Ekranlara dönüş mü yapıyor?

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın mutluluğu çok kısa sürdü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda sürpriz şekilde nikâh masasına oturun çift 53 gün sonra boşandı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın mutluluğu çok kısa sürdü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda sürpriz şekilde nikâh masasına oturun çift 53 gün sonra boşandı.
"YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"
Ayrılığı sosyal medya hesabından "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajıyla duyurdu.
Ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek, soruları geçiştirmişti.
Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.
"GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA HİÇ GEREK YOK"
Öte yandan boşanma hakkında açıklamaları merakla beklenen Mert Aydın, günler sonra sessizliğini bozdu.
Evliliği geçtiğimiz ay sona eren 35 yaşındaki DJ, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum.
Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.