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Haberler Magazin Özge Ulusoy'un acı günü!

Özge Ulusoy'un acı günü!

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hasyanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

DHA

05.12.2022, 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022, 09:15

Ankara'daki kaza dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. E. N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

Özge Ulusoy’un acı günü!

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Özge Ulusoy’un acı günü!

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

Özge Ulusoy’un acı günü!

Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Özge Ulusoy’un acı günü!

Kazada herhangi bir yara almayan E. N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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