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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson'dan mesaj!

Dilan Çiçek Deniz'e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson'dan mesaj!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturması beklenen 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Ayrılığın nedeninin ise Thor Saevarsson'ın kıskançlığı olduğu söylenmişti. Dilan Çiçek Deniz, ayrılık sonrası göğsüne yaptırdığı 'Thor'u sildirmeye karar verdi. Bunun üzerine Thor Saevarsson'dan bir mesaj geldi.

09.12.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022, 09:38

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

O kadar aşıklardı ki Dilan İzlanda'ya gidip sevgilisinin ailesiyle bile tanışmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Evlilik planları yapan çift, Arnavutköy'deki bir mekanda tartıştıktan sonra ilişkilerini bitirmişti.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Ayrılığa Thor'un kıskançlıklarının sebep olduğu iddia edilmişti.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasında şimdi de dövme krizi yaşanıyor.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncu, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson'dan cevap gecikmedi.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.

Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.

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