Dilan Çiçek Deniz’e evliliğin eşiğinden döndüğü Thor Saevarsson’dan mesaj!

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.
O kadar aşıklardı ki Dilan İzlanda'ya gidip sevgilisinin ailesiyle bile tanışmıştı.
Evlilik planları yapan çift, Arnavutköy'deki bir mekanda tartıştıktan sonra ilişkilerini bitirmişti.
Ayrılığa Thor'un kıskançlıklarının sebep olduğu iddia edilmişti.
Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasında şimdi de dövme krizi yaşanıyor.
Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncu, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson'dan cevap gecikmedi.
Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.
Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.
Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.