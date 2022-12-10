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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Önümüzdeki yaz İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlenmesi beklenen 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz göğsüne yaptırdığı 'Thor' dövmesini sildirmeye karar verdi. Eski sevgiliden ise bunun üzerine dövmeli mesaj gelmişti. Son olarak Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncun verdiği pozlarda sildirmek istediği dövmenin gözükmesi de 'eski sevgiliye bir gönderme mi? dedirtti.

10.12.2022, 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 12:39

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

O kadar aşıklardı ki Dilan İzlanda'ya gidip sevgilisinin ailesiyle bile tanışmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Evlilik planları yapan çift, Arnavutköy'deki bir mekanda tartıştıktan sonra ilişkilerini bitirmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ayrılığa Thor'un kıskançlıklarının sebep olduğu iddia edilmişti.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dilan Çiçek Deniz, 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu, yeni pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kısa sürede 98 bine yakın beğeni alan ünlü ismin gönderisine; "Bayıldım her kareye", "Çok güzelsin ya" ve "Muhteşemsin" gibi yorumlar geldi. Deniz'in göğsündeki şimşek dövmesinin görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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