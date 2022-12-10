Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir yıldır aşk yaşıyordu.
O kadar aşıklardı ki Dilan İzlanda'ya gidip sevgilisinin ailesiyle bile tanışmıştı.
Evlilik planları yapan çift, Arnavutköy'deki bir mekanda tartıştıktan sonra ilişkilerini bitirmişti.
Ayrılığa Thor'un kıskançlıklarının sebep olduğu iddia edilmişti.
Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaştı ve imalı bir mesaj yazdı.
Thor, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.
Dilan Çiçek Deniz, 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu, yeni pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede 98 bine yakın beğeni alan ünlü ismin gönderisine; "Bayıldım her kareye", "Çok güzelsin ya" ve "Muhteşemsin" gibi yorumlar geldi. Deniz'in göğsündeki şimşek dövmesinin görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.