Barış Arduç ile Gupse Özay sır gibi sakladıkları kızlarıyla görüntülendi

Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.