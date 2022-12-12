Barış Arduç ile Gupse Özay sır gibi sakladıkları kızlarıyla görüntülendi

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda bebek sevinci yaşamışlardı. Kızları Jan Asya'nın yüzünü sır gibi saklayan Gupse Özay ve Barış Arduç'ten yeni paylaşım geldi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda bebek sevinci yaşamışlardı. Kızları Jan Asya'nın yüzünü sır gibi saklayan Gupse Özay ve Barış Arduç'ten yeni paylaşım geldi.
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus'a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.
Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.
Barış Arduç'un yoğun set programına rağmen her dakikasını ailesine ayırdığı, eşi Gupse Özay'la bebeğin bakımını paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.
Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Barış Arduç geçen günlerde kızı Jan Asya ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Barış Arduç'un kızı Jan Asya ile pozuna "En karizmatik baba" yorumları yapıldı. Minik kızı Jan Asya ile doğa gezintisine çıkaran Barış Arduç'un pozuna beğeni ve yorum yağdı.