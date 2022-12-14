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Haberler Magazin Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Bir magazin programının yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, canlı yayın sırasında programın bir diğer yorumcusu Bircan Bali ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı.

14.12.2022, 17:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 17:07

Amerika'dan döndükten sonra canlı yayına çıkan Seren Serengil, programın açılışını yaparken "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" diyerek partneri Bircan Bali ve Arto'ya gönderme yaptı.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Serengil'in tepkisine sinirlenen Bali ise "Sen varken de dert çekiyoruz" ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Sözünün kesilmesine tepki gösteren Serengil,"Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Serengil'in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bircan Bali, "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika'da kaldı" diyerek sert çıkıştı.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Programın ortasında fenalaşan Seren Serengil hastanelik oldu.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Yayından erken çıkmak zorunda kalan Serengil'in son durumunu ise uzun zamandır aşk yaşadığı Mustafa Tohma Rahman paylaştı. Serengil'in müşahede altına alındığını söyleyen Tohma, "Yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Müşahede altına alındı, başka hastaneye sevk edildi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ile tartıştı! Seren Serengil yayında fenalaştı

Magazin programını kapatırken Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Bircan Bali, "Yapımcımız Seren Serengil'in yanına gitti, sağlık durumu gayet iyi" dedi.

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