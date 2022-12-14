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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. Sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaşan 40 yaşındaki ünlü isim, umreye gidiyor.

14.12.2022, 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 11:26

2008 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in bu evliliğinden Yaman ve Yavuz adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Sandal ile boşanan Jahovic, sık sık özel hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Aldığı nafakası çok konuşulan Sırp şarkıcının, "Erkek adam gibi olmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli" sözleri gündem olmuştu.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Emina Jahovic şimdilerde maneviyata yöneldi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

40 yaşındaki güzel şarkıcı Umre'ye gidiyor.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

Emina Jahovic'in, protez tırnaklarını çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

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