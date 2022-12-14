Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic umre yolcusu!

2008 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in bu evliliğinden Yaman ve Yavuz adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
2008 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in bu evliliğinden Yaman ve Yavuz adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Sandal ile boşanan Jahovic, sık sık özel hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Aldığı nafakası çok konuşulan Sırp şarkıcının, "Erkek adam gibi olmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli" sözleri gündem olmuştu.
Emina Jahovic şimdilerde maneviyata yöneldi.
40 yaşındaki güzel şarkıcı Umre'ye gidiyor.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı.
Emina Jahovic'in, protez tırnaklarını çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.