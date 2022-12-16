Lenfoma kanserini yenen Fatih Erkoç’tan radikal karar!

Kısa bir süre trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev alan Fatih Erkoç askerlik görevini tamamlamasının adından 1975 yılında Norveç'e yerleşti. 11 yıl Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış ve müzik kariyerine ülkesinde kaldığı yerden devam etmiştir. 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A dostlar' ve 'Sen Ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazanan Fatih Erkoç ilk bireysel albümünü, 1988 yılında "Yol Verin A Dostlar" adıyla çıkarmış ve bu albüm o dönem büyük beğeni toplamıştır.