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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol'un acı günü!

Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol'un acı günü!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Gürbüz Alp'i Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti. Acı haberi Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu.

19.12.2022, 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 09:37

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günlerinden biri…

Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda 'Kuruluş Osman' dizisine Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un annesi bugün yaşamını yitirdi.

Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

MEHMET BOZDAĞ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

BİR YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl ekim ayında da babası Coşkun Özmol (87)'u kaybetmişti.

Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti.

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