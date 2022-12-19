Kuruluş Osman’ın Gürbüz Alp’i Alpaslan Özmol’un acı günü!

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI

'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile hastaneye kaldırılmış ancak yaşamını yitirmişti.