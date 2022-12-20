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Cem Yılmaz'dan yeni nafaka hamlesi!

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi sürüyor. Cem Yılmaz, eski eşine oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmüş, Ahu Yağtu da bu karar için İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. İstinaf Mahkemesi de ödenen nafakanın 10 bin dolar olmasını hükmetmişti. Cem Yılmaz bu karar için harekete geçti.

20.12.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 12:34

Cem Yılmaz, oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın liraya çevrilmesi için dava açmış ve nafaka olarak 70 bin lira ödemesine hükmedilmişti.

Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

Ancak Yağtu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.

Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

Yağtu'nun dilekçesinde, Yılmaz'ın işlerinin arttığını, Avrupa'da stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye ve yurt dışında taşınmazlarının olduğunu belirtildi. İstinaf Mahkemesi, Ahu Yağtu'yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti.

Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi'nin aleyhine verdiği karara avukatı aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı.

Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Yılmaz'ın avukatı şu ifadeleri kullandı: "Yasa gereği 2018'den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye'de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu'nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir.

Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdık."

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