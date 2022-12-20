Cem Yılmaz’dan yeni nafaka hamlesi!

O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi'nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdık."