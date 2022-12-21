Pakize Suda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Pakize Suda'dan sanat dünyasını üzen bir haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda bir TV programına telefonla bağlanarak, üzücü açıklamalarda bulunmuştu.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti:

Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Girit kökenlidir. Opera sanatçısı bir ablası vardır. Babası İzmirli Gazeteci Orhan Suda'dır. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçilmiştir. Sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Bazı filmlerde yan rollerde oynadı. 1978 Dünya Kupası dönemimde "Biz Kadınlar" isimli şarkısı ile popüler olmuştur. 70'li yıllarda Fenerbahçeli futbolcu Alpaslan Eratlı ile birlikte oldu. Gökhan Güney ile 1980 li yıllarda beraber olmuş, 1987 yılında ayrılmıştır. Beyaz Kelebekler grubunun davulcusu Turgut Akyüz'e âşık olmuştur.

Bir dönem Öztürk Serengil'in "Gülünüz Güldürünüz" yarışma programında jüri ü Tv.de yayınlanan "Ünlüyüz, Sirkteyiz, Daha Ne Olsun?" yarışmasının jüri üyesi oldu. 90'lı yılların sonunda gazeteciliğe başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde başladığı köşe yazarlığına, Habertürk'te devam etmiştir. Televizyon kanallarında çeşitli proğramlar yapmıştır. 2007 yılı haziran ayı itibariyle Kanal D de haftaiçi hergün müge anlı ile birlikte dobra dobra isimli türk televizyon tarihinin en çok izlenen gündüz kuşağı programını sunmuştur. Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti.