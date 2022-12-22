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Haberler Magazin Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı

Pakize Suda'nın vasiyeti ortaya çıktı

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu,sunucu ve yazar Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından duyurdu. Pakize Suda'nın vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, ünlü ismin vasiyeti de ortaya çıktı.

22.12.2022, 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 12:29

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, sunucu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Geçtiğimiz perşembe günü beyninde pıhtı atan Pakize Suda, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Pakize Suda'nın yıllar önce Sezen Aksu'ya vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması yapmıştı.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Sezen Aksu'nun, hayata gözlerini yuman Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiği öğrenen Pakize Suda, sunuculuğunu yaptığı program sırasında "Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır" diyerek vasiyet etti.

Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı

Sezen Aksu'nun bu vasiyeti yerine getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

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