  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Emel Sayın'dan sevenlerini üzen haber!

Emel Sayın'dan sevenlerini üzen haber!

Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. 77 yaşındaki ünlü isim, "Halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim" ifadelerinin yanı sıra yarın akşam gerçekleşmesi beklenen konserini de iptal ettiğini duyurdu.

23.12.2022, 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 16:55

Emel Sayın'ın sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Emel Sayın’dan sevenlerini üzen haber!

Sayın, "Halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim" dedi.

Emel Sayın’dan sevenlerini üzen haber!

Usta sanatçı, yarın akşam gerçekleşmesi beklenen konserini iptal etti.

Emel Sayın’dan sevenlerini üzen haber!

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Emel Sayın:

Emel Sayın’dan sevenlerini üzen haber!

'Sevgili dostlarım, son 3 gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim.

Emel Sayın’dan sevenlerini üzen haber!

En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Sevgilerimle...' notunu paylaştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA