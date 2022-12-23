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Haberler Magazin Pakize Suda Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Pakize Suda Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu,sunucu ve yazar Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü isim, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası dualarla Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

23.12.2022, 15:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 15:44

Yaşlılığa bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören oyuncu ve yazar Pakize Suda, beyninde pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti.

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Suda'nın, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran yeğeni Dilara Ergözlü, Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Pakize Suda'nın vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Pakize Suda'nın cenaze töreni Menteşe'deki Kurşunlu Camiinde yapıldı. Suda'nın cenazesine yakınları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun tabutu, sevenlerinin omzunda Yeni Şehir Mezarlığına götürüldü. Suda gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Uzun süredir alzeheimer hastalığıyla mücadele ediyordu teyzem. Son dönemlere kadar zor bir süreç oldu bizim için.

Pakize Suda Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Felç oldu ve malesef kaybettik teyzemi. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağolsun diyorum. Üzgünüz" dedi.

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