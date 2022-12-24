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Haberler Magazin Kavak Yelleri'nin Aslı ve Mine'sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Kavak Yelleri'nin Aslı ve Mine'sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Bir dönem yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Aslı ve Mine karakterlerini canlandıran Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küs oldukları söylenmişti. İkilinin neden küs olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Aslı Enver ve Pelin Karahan'ın küs olmasının nedeni...

24.12.2022, 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022, 16:06

2007-2011 yılları arasında ekrana getirilen Kavak Yelleri'nde araları yıllar sonra düzelen ve iki sıkı dost olan genç kızlara hayat veren Pelin Karahan ile Aslı Enver'in diziden sonra arkadaşlıkları bitti.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyen Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın bu hareketi küs iddialarını güçlendirdi.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Son olarak 2020 yılında paylaşım yapan ikilinin arasının para nedeniyle açıldığı ortaya çıktı.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre Pelin Karahan 2020 yılında bir markayla 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Ancak son dakika değişikliği ile marka, Aslı Enver ile el sıkıştı. Bunun üzerine Pelin Karahan, eski rol arkadaşı Aslı Enver'in arkasından kulis yaptığını düşünerek bağlarını kopardı.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

İşin aslı ise marka Aslı Enver'i daha popüler olduğu için tercih etmiş. Aslı Enver de kendisine düşman olan Pelin Karahan'ın dargınlığının nedenini sormadı.

Kavak Yelleri’nin Aslı ve Mine’sinin küslük nedenleri ortaya çıktı

Eski rol arkadaşı ile bağları kopardı.

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