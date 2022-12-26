  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan eski spiker Defne Samyeli ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İkilinin aşk yaşadığı ve bir süredir de bu durumu herkesten sakladıkları öne sürüldü. İşte olaya ilişkin detaylar sizlerle...

26.12.2022, 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 13:20

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın, sahnelerin gözde ismi Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Hürriyet'in haberine göre; En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaşmış!

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istemiş.

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Bir süredir aşk yaşayan çift, kimselere görünmemek için azami dikkat gösteriyormuş.

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Bu arada Sinan Akçıl, ocakta çıkacak yeni şarkısını da ilk olarak Defne Samyeli'ye dinletmiş.

O iddia magazin gündemini salladı! Sinan Akçıl ile Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Stüdyoya girerken birlikte görülen çiftin çok mutlu ve keyifli olduğu da gelen bilgiler arasında.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA