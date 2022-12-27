Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

"AŞIRI MUTLUYUM"

"Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diyen Ölmez, sözlerine; "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" şeklinde devam etmişti.