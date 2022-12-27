Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.
Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.
KIZLARINA KAVUŞTULAR
Mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz mart ayında Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya gelmişti.
"AŞIRI MUTLUYUM"
"Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diyen Ölmez, sözlerine; "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" şeklinde devam etmişti.
İŞTE ZEYNEP BEBEK
Oyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi.
Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ
Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde almıştı. Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye "Zeyno'm" notunu düşmüştü.