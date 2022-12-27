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Haberler Magazin Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturmuş, çift kızları Zeynep'i yaklaşık beş ay önce kucaklarına almıştı. Çeşmioğlu, gözlerden uzakta büyüttükleri kızının yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Zeynep'e beğeni yağdı.

27.12.2022, 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 16:41

Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz mart ayında Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya gelmişti.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

"AŞIRI MUTLUYUM"

"Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diyen Ölmez, sözlerine; "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" şeklinde devam etmişti.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

İŞTE ZEYNEP BEBEK

Oyuncu çiftten Çeşmioğlu, kızlarının yüzünü gösterdi.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

Çeşmioğlu'nun fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ece Çeşmioğlu kızı Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ

Gözlerden uzak bir yaşam süren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde almıştı. Minik kızıyla havuz başında poz veren yakışıklı oyuncu, siyah beyaz olarak yayınladığı kareye "Zeyno'm" notunu düşmüştü.

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