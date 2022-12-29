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Haberler Magazin Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un emekli albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olan sürücüsü hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

29.12.2022, 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 16:50

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., 06 DV 2053 plakalı cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

Özge Ulusoy’un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.

Özge Ulusoy’un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Posta'nın haberine göre; Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Özge Ulusoy’un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Özge Ulusoy’un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi.

Özge Ulusoy’un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

İddianame Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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