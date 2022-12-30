Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ünlü televizyon sunucusu yaptığı paylaşımda "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" ifadelerini kullandı.