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Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

Akciğer kanserine yakalanan ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etmişti. Tedavisi nedeniyle YouTube'ta yayınlanan programına veda ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Çağlayan, şimdi ise iki arkaşının kendisini aramamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

30.12.2022, 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 13:29

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ünlü televizyon sunucusu yaptığı paylaşımda "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

"KENDİME BİR UYARI"

Çağlayan sözlerine "Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek…" diyerek devam etti.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

Sunucu, "En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan 'kırılıyor'" diyerek ismini verdiği iki kişiye kırıldığını söyledi.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

PROGRAMINA VEDA ETTİ

Çağlayan geçtiğimiz günlerde sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

"MİNNETTARIZ"

Ünlü konukları programına konuk eden Çağlayan "Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle…Her şey için çooook teşekkürler… Minnettarız..." diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

İSYAN ETTİ

Öte yandan, Çağlayan Facebook'ta dolaşan paylaşımlara isyan etti. 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşan sunucu, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook'ta yayılmış.

Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" sözleriyle sitem etti.

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