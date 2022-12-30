Armağan Çağlayan: İki kişinin aramaması beni üzdü

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yaptı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından hastalık süreciyle ilgili paylaşımlar yaptı.
"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"
Ünlü televizyon sunucusu yaptığı paylaşımda "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" ifadelerini kullandı.
"KENDİME BİR UYARI"
Çağlayan sözlerine "Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek…" diyerek devam etti.
Sunucu, "En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan 'kırılıyor'" diyerek ismini verdiği iki kişiye kırıldığını söyledi.
PROGRAMINA VEDA ETTİ
Çağlayan geçtiğimiz günlerde sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan televizyon yapımcısı ve sunucusu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden.
Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.
"MİNNETTARIZ"
Ünlü konukları programına konuk eden Çağlayan "Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle…Her şey için çooook teşekkürler… Minnettarız..." diyerek hayranlarına teşekkür etti.
İSYAN ETTİ
Öte yandan, Çağlayan Facebook'ta dolaşan paylaşımlara isyan etti. 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşan sunucu, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook'ta yayılmış.
Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" sözleriyle sitem etti.