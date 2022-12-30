Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Didem Soydan'dan ayrılmasının ardından Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Didem Soydan'dan ayrılmasının ardından Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı.
Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüştü.
Ancak Burak Deniz iddiaları, 'Didem'le beraberiz' diyerek yalanlamıştı.
"Lale Devri"nde Tolgahan Sayışman, "Medcezir"de Çağatay Ulusoy, reklam filmi çekimlerinde Kerem Bürsin'le tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın şimdi de yeni rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte olduğu söylentileri kulislerde konuşuluyordu.
İki ünlü oyuncunun, Şahmaran'ın henüz ilk sezonun çekimlerinde yakınlaştığı ve Adana bir otelde ekipten gizli buluştuğu konuşulmuştu.
Sarıkaya, bunun üzerine "Üzerimden iddialar üretmeyin" demişti. Güzel oyuncu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından bugün yeni bir açıklama yaptı.
Güzel oyuncu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından bugün yeni bir açıklama yaptı.
Sarıkaya, "Yılın son yanlış haberi, sakın" yazdı.