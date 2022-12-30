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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdılar. Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın adı aşk iddialarına karışırken, ünlü çiftin ayrılık nedeninin ise bu durum olduğu konuşulmuştu. Çıkan iddialar üzerine Serenay Sarıkaya'dan bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu konuşulanlara son noktayı koydu.

30.12.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 15:47

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Didem Soydan'dan ayrılmasının ardından Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Ancak Burak Deniz iddiaları, 'Didem'le beraberiz' diyerek yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

"Lale Devri"nde Tolgahan Sayışman, "Medcezir"de Çağatay Ulusoy, reklam filmi çekimlerinde Kerem Bürsin'le tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın şimdi de yeni rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte olduğu söylentileri kulislerde konuşuluyordu.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

İki ünlü oyuncunun, Şahmaran'ın henüz ilk sezonun çekimlerinde yakınlaştığı ve Adana bir otelde ekipten gizli buluştuğu konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Sarıkaya, bunun üzerine "Üzerimden iddialar üretmeyin" demişti. Güzel oyuncu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından bugün yeni bir açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından bugün yeni bir açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Sarıkaya, "Yılın son yanlış haberi, sakın" yazdı.

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