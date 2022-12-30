Serenay Sarıkaya açıkladı! Burak Deniz ile aşk mı yaşıyor?

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Burak Deniz ve Didem Soydan'dan hayranlarını üzen haber gelmişti. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Didem Soydan'dan ayrılmasının ardından Burak Deniz'in adı Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı.