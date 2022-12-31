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Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Acısı taze olan ünlü manken, yılın son gününde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.

31.12.2022, 15:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022, 15:44

Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy'un baba özlemi dinmiyor.

Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi:

Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

"Kalbim! Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… Hoşça kal demiyorum elbet kavuşacağız…"

Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

"Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım."

Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

"Umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet. Sen de oradan bizleri koru olur mu?

Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Kızın Fındıka Hanım…"

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