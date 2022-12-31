Özge Ulusoy’dan duygulandıran paylaşım: Elbet kavuşacağız

Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy'un baba özlemi dinmiyor.
Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy'un baba özlemi dinmiyor.
Babasının ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi:
"Kalbim! Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… Hoşça kal demiyorum elbet kavuşacağız…"
"Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım."
"Umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet. Sen de oradan bizleri koru olur mu?
Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Kızın Fındıka Hanım…"