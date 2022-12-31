  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Tuğba Özay'ın acı günü!

Tuğba Özay'ın acı günü!

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Ödüllü ders kitabı yazarı olan İlhan Özay'ın bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

31.12.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022, 17:03

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

Tuğba Özay’ın acı günü!

İstanbul'da yaşayan Tuğba Özay'ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını kendisinden sakladıkları öğrenildi.

Tuğba Özay’ın acı günü!

Dün gece Marmaris'te hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının, babasını vefat haberini sonradan öğrendiği öğrenildi.

Tuğba Özay’ın acı günü!

Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilen İlhan Özay 68 yaşındaydı.

Tuğba Özay’ın acı günü!

1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay'ın cenazesi ile ilgili bilginin aile bireyleri tarafından verileceği açıklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA