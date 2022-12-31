Ünlü manken Merve Büyüksaraç’a hapis cezası!

ESKİ DOSYASI İNFAZDAN DÖNDÜ

Mahkeme tarafından yapılan incelemede Merve Büyüksaraç'ın daha önce yine hakaret suçundan aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bir dosyasının olduğu saptandı. Henüz süresi dolmadan başka bir dosyadan yargılandığı belirlenen ünlü mankenin dosyası arşivden çıkarılarak tekrar gün yüzüne çıkarıldı.