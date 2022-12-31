Ünlü manken Merve Büyüksaraç’a hapis cezası!

Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'ın aile kavgası başına dert oldu. Ünlü manken dayısına hakaretten 87 gün adli para cezasına çarptırılınca daha önceden ceza aldığı mahkemede hükmün açıklanmasının ertelendiği dosya işleme geçti. Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç Antalya'da annesini ziyarete gittiği sırada daha önceden kavgalı olduğu dayısıyla karşılaştı. Olay 25 Aralık 2016 yılında Antalya'da meydana geldi. Manken Merve Büyüksaraç annesini ziyaret etmek için Antalya'ya gitti. Aralarında alacak verecek konusunda dayısı Servet Şükrü Yazıcı ile tartışma bulunan taraflar pazar yerinde karşılaştı.