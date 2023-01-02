İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu paylaşımında İbrahim Çelikkol'u etiketleyerek, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere… İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın" ifadelerini kullanmıştı.