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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'dan romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol'dan romantik paylaşım!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Hakan' karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, beş yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayırmasının ardından 'yakın arkadaşım' dediği Birce Akalay'la anılmıştı. Daha sonrasında ise İbrahim Çelikkol'un gönlünü kaptırdığı kişinin Birce Akalay'ın yakın arkadaşı Natali Yarcan olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk romantik pozunu paylaştı.

02.01.2023, 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 13:39

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra dijital platformda yayınlanan bir dizide rol aldı.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırıldı.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Aralarındaki dostluk bağı kopmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Birbirlerine çok yakıştırılan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hayranları tatil pozlarının ardından oldukça heyecanlanmış ve akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar?' soruları gelmişti.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Ünlü oyuncu paylaşımında İbrahim Çelikkol'u etiketleyerek, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere… İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

Ancak yakışıklı oyuncunun Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım geldi. İkilininin romantik karesine ise beğeni yağdı.

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