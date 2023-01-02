İbrahim Çelikkol’dan romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra dijital platformda yayınlanan bir dizide rol aldı.
İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırıldı.
Aralarındaki dostluk bağı kopmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmıştı.
Birbirlerine çok yakıştırılan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hayranları tatil pozlarının ardından oldukça heyecanlanmış ve akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar?' soruları gelmişti.
Ünlü oyuncu paylaşımında İbrahim Çelikkol'u etiketleyerek, "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın. Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere… İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak yakışıklı oyuncunun Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.
İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan'dan ilk paylaşım geldi. İkilininin romantik karesine ise beğeni yağdı.