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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve 2018 yılında ayrılık kararı alan Emina Jahovic yeni yılda yeni bir aşka yelken açtı. Sırp şarkıcı, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

03.01.2023, 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 16:41

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile iki çocuğunun annesi Emina Jahovic 2018 yılında tek celsede boşandı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Mustafa Sandal boşanmanın ardından Melis Sütşurup'la birlikte oldu ve çift yaz aylarında önce Roma'da ardından da Marmaris'te görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Evliliğin ardından eski eş Jahovic sessizliğini korumuştu.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

"ÇOCUKLAR DA OLUMSUZ BİR TEPKİ VERMEDİ"

Röportaj veren Jahovic, "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" açıklaması yapmıştı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yeni yıla yeni aşkıyla girdi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Sırp şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Jahovic, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile aşk yaşamaya başladı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

İkili sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Çifte kumruların aşk dolu karelerine ise beğeni ve yorum yağdı.

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