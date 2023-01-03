Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile iki çocuğunun annesi Emina Jahovic 2018 yılında tek celsede boşandı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile iki çocuğunun annesi Emina Jahovic 2018 yılında tek celsede boşandı.
Mustafa Sandal boşanmanın ardından Melis Sütşurup'la birlikte oldu ve çift yaz aylarında önce Roma'da ardından da Marmaris'te görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Evliliğin ardından eski eş Jahovic sessizliğini korumuştu.
"ÇOCUKLAR DA OLUMSUZ BİR TEPKİ VERMEDİ"
Röportaj veren Jahovic, "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" açıklaması yapmıştı.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic yeni yıla yeni aşkıyla girdi.
Sırp şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı.
Jahovic, kreatif direktör Ljubomir Dorontic ile aşk yaşamaya başladı.
İkili sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti.
Çifte kumruların aşk dolu karelerine ise beğeni ve yorum yağdı.