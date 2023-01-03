Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic yeni bir aşka yelken açtı

"ÇOCUKLAR DA OLUMSUZ BİR TEPKİ VERMEDİ"

Röportaj veren Jahovic, "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" açıklaması yapmıştı.