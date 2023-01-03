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Sinan Akçıl o hakaretleri affetmedi

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıları savcılığa ihbar etti. Şikayet dilekçesinde manevi anlamda zarara uğradığını ifade eden ünlü isim, kendisine hakaret eden kullanıcıların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.01.2023, 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 09:14

Sinan Akçıl o hakaretleri affetmedi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını ileri süren Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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