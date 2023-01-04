Eda Taşpınar camideki skandal fotoğrafı nedeniyle ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Taşpınar öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade veren Taşpınar daha sonra adliyeden ayrıydı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRMIŞTI

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.