Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Mine Tugay son olarak başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil oldu.
Ünlü oyuncu Mine Tugay son olarak başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil oldu.
44 yaşındaki Mine Tugay'ın son görüntüsü takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.
Tugay, Yalı Çapkını dizinin fragmanı yayınlanır yayınmaz sosyal medyada gündem oldu.
Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
"YÜZÜNE ARI SOKMUŞ GİBİ"
Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.
Bazı kullanıcılar "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?", "Yüzünü arı sokmuş gibi", "Emel Müftüoğlu'na çevirmiş kendini", "Uzaylıya benzemiş" yazdı.