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Haberler Magazin Mine Tugay'ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Mine Tugay'ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizi kadrosuna katılarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Mine Tugay'ın son hali sosyal medyada olay yarattı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mine Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı.

05.01.2023, 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 14:03

Ünlü oyuncu Mine Tugay son olarak başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil oldu.

Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

44 yaşındaki Mine Tugay'ın son görüntüsü takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Tugay, Yalı Çapkını dizinin fragmanı yayınlanır yayınmaz sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

"YÜZÜNE ARI SOKMUŞ GİBİ"

Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.

Mine Tugay’ın yüzüne ne oldu? Sosyal medya çalkalandı

Bazı kullanıcılar "Mine Tugay gelecek demişlerdi bu kim?", "Yüzünü arı sokmuş gibi", "Emel Müftüoğlu'na çevirmiş kendini", "Uzaylıya benzemiş" yazdı.

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