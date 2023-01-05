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Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile dört yıllık evliliğini 2018'de bitiren Tuan Tunalı, bir süredir birlikte olduğu İtalyan model Angela Caccamo'ya evlilik teklifi etti. Ünlü oyuncu, sevgilisinin "Sonsuza dek evet" dediğini duyurdu.

05.01.2023, 12:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 12:24

Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikâh masasına oturmuş, 2018'de boşanmıştı. Çiftin evliliklerini ihanet iddiası nedeniyle bitirdiği iddia edilmişti.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Küçükköse, "Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Tunalı, olaylı boşanmanın ardından Rus model Yana Mazanova ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nikâh masasına oturması beklenen ikili, Ağustos 2011'de yollarını ayırmaya karar vermişti.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Evlilik teklifine 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisinden ayrıldıktan sonra Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu, İtalyan modelle evlilik kararı aldı.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

SAPANCA'DA ROMANTİK ANLAR

Tuan Tunalı, Sapanca'da sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulundu ve yaklaşık 190 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından o anları paylaşmayı ihmal etmedi.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

"SONSUZA DEK EVET"

Ünlü oyuncu, sevgilisinin evlilik teklifine "Sonsuza dek evet" yanıtını verdiğini duyurdu.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Angela Caccamo ile romantik anları objektiflere yansıyan 39 yaşındaki oyuncuya tebrik mesajı yağdı.

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