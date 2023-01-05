Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti

Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikâh masasına oturmuş, 2018'de boşanmıştı. Çiftin evliliklerini ihanet iddiası nedeniyle bitirdiği iddia edilmişti.
Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikâh masasına oturmuş, 2018'de boşanmıştı. Çiftin evliliklerini ihanet iddiası nedeniyle bitirdiği iddia edilmişti.
Küçükköse, "Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Tunalı, olaylı boşanmanın ardından Rus model Yana Mazanova ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nikâh masasına oturması beklenen ikili, Ağustos 2011'de yollarını ayırmaya karar vermişti.
Evlilik teklifine 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisinden ayrıldıktan sonra Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu, İtalyan modelle evlilik kararı aldı.
SAPANCA'DA ROMANTİK ANLAR
Tuan Tunalı, Sapanca'da sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulundu ve yaklaşık 190 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından o anları paylaşmayı ihmal etmedi.
"SONSUZA DEK EVET"
Ünlü oyuncu, sevgilisinin evlilik teklifine "Sonsuza dek evet" yanıtını verdiğini duyurdu.
Angela Caccamo ile romantik anları objektiflere yansıyan 39 yaşındaki oyuncuya tebrik mesajı yağdı.