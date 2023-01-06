Yeşilçam’ın çocuk oyuncusu Sezercik’e hapis cezası!

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa Cezaevi'nde 6 ay yatmıştır. Daha sonra serbest kalan İnanoğlu'nun yargılanmasına tutuksuz devam edilmiştir. 2 Aralık 2015'te, yargıtay tarafından onanan "vahim olan silahları satın almak ve taşımak" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştır ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur.