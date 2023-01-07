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Haberler Magazin Melis İşiten'den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Melis İşiten'den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptığı korkunç kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. Olay sonrasında belli bir süre hastanede tedavisi eden ve taburcu olan ünlü oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından Tolga Güleryüz'ü duygusal bir paylaşımla andı.

07.01.2023, 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 11:36

Baş Belası adlı tiyatro oyununun turnesinden dönen ekibi taşıyan minibüs ile TIR çarpışması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.

Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Melis İşiten, Tolga Güleryüz'ün doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

"Arkadaşım öldü kısa bir zaman önce. Biz ölmedik, o öldü."

Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

"Ve bugün arkadaşımın doğduğu gün. Ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi.

Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım oldu"

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