Melis İşiten’den duygulandıran Tolga Güleryüz paylaşımı!

Baş Belası adlı tiyatro oyununun turnesinden dönen ekibi taşıyan minibüs ile TIR çarpışması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Baş Belası adlı tiyatro oyununun turnesinden dönen ekibi taşıyan minibüs ile TIR çarpışması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ölümden dönmüştü.
Melis İşiten, Tolga Güleryüz'ün doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Arkadaşım öldü kısa bir zaman önce. Biz ölmedik, o öldü."
"Ve bugün arkadaşımın doğduğu gün. Ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi.
Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun. İyi ki benim arkadaşım oldu"