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Haberler Magazin Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanacakları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 8 yıl önce dünyaevine giren ikilinin mutlu yuvaları üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası üzerine Ceyda Düvenci'den beklenen açıklama geldi. Peki Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte magazin kulislerinde konuşulanların cevabı...

09.01.2023, 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023, 13:08

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 2014 yılında rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları dikkat çekmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Düvenci ve Şakrak çifti 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda evlenmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Kaz Dağları'nda bulunan Yeşilyurt Köyü'ndeki bir otelde birbirlerine 'evet' diyen çiftin mutlu günlerinde yakın dostları ikiliyi yalnız bırakmamıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Evlilikleriyle bakanları imrendiren çiftin evliliklerinden Okan Ali Şakrak adından bir de oğulları dünyaya gelmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Ekranların sevilen isimlerinden olan Şakrak ve Düvenci çifti hakkında üzücü bir iddia ortaya atılmıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi kafaları karıştırmıştı. Ünlü çiftin birlikte paylaşım yapmamaları da takipçilerini şüphelendirmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

2. sayfa'nın haberine göre; Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den ilk açıklama geldi. Boşanma haberlerinin ardından Ceyda Düvenci ' Boşanma yok, kriz yok' sözleriyle o iddiaları yalanladı.

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