Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? İşte gerçek ortaya çıktı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 2014 yılında rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları dikkat çekmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 2014 yılında rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları dikkat çekmişti. Set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Düvenci ve Şakrak çifti 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda evlenmişti.
Kaz Dağları'nda bulunan Yeşilyurt Köyü'ndeki bir otelde birbirlerine 'evet' diyen çiftin mutlu günlerinde yakın dostları ikiliyi yalnız bırakmamıştı.
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Evlilikleriyle bakanları imrendiren çiftin evliliklerinden Okan Ali Şakrak adından bir de oğulları dünyaya gelmişti.
Ekranların sevilen isimlerinden olan Şakrak ve Düvenci çifti hakkında üzücü bir iddia ortaya atılmıştı.
Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi kafaları karıştırmıştı. Ünlü çiftin birlikte paylaşım yapmamaları da takipçilerini şüphelendirmişti.
2. sayfa'nın haberine göre; Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'den ilk açıklama geldi. Boşanma haberlerinin ardından Ceyda Düvenci ' Boşanma yok, kriz yok' sözleriyle o iddiaları yalanladı.