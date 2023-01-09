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Haberler Magazin Demet Özdemir'in doğal hali epey beğeni topladı

Demet Özdemir'in doğal hali epey beğeni topladı

Son olarak dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından makyajsız ev halini takipçileriyle paylaştı. O paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Demet Özdemir'in epey beğenilen doğal hali...

09.01.2023, 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023, 10:22

Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu.

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

Şimdilerde ulusal bir kanalda yayınlanacak olan dizide rol almaya hazırlanan Demet Özdemir, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

Ünlü oyuncu son olarak makyajsız ve ev halinde çekilmiş pozlarını paylaştı.

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

Selfie fotoğraf çekilen Demet Özdemir ev halinde, toka ile tutturduğu uzun saçları ve makyajsız-doğal görüntüsü ile kendisine adeta hayran bıraktı.

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

İşte o paylaşım...

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

Öte yandan, Demet Özdemir evlendikten sonra eşi Oğuzhan Koç ile Sarıyer'deki villasında yaşamaya başlamış çift, her yere uzak olduğu için karar değiştirip Koç'un Levent'teki evine yerleşmeye karar vermişlerdi.

Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

50 milyon TL'lik eve 3 milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftin saray yavrusu sosyal medya gündeminde.

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