Demet Özdemir’in doğal hali epey beğeni topladı

Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu.
Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde ulusal bir kanalda yayınlanacak olan dizide rol almaya hazırlanan Demet Özdemir, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu son olarak makyajsız ve ev halinde çekilmiş pozlarını paylaştı.
Selfie fotoğraf çekilen Demet Özdemir ev halinde, toka ile tutturduğu uzun saçları ve makyajsız-doğal görüntüsü ile kendisine adeta hayran bıraktı.
İşte o paylaşım...
Öte yandan, Demet Özdemir evlendikten sonra eşi Oğuzhan Koç ile Sarıyer'deki villasında yaşamaya başlamış çift, her yere uzak olduğu için karar değiştirip Koç'un Levent'teki evine yerleşmeye karar vermişlerdi.
50 milyon TL'lik eve 3 milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftin saray yavrusu sosyal medya gündeminde.