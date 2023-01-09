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Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sokak hayvanlarını beslediği için uyarı alan Yeşilçay, komşularına adeta ateş püskürdü.

09.01.2023, 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023, 09:44

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Yeşilçay, yaptığı paylaşımda "Birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Nurgül Yeşilçay, sokak hayvanlarını beslediği için uyarı aldığı sitedeki komşularına ateş püskürdü.

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

"Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor.

Nurgül Yeşilçay komşularına ateş püskürdü

Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle"

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