  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yayından ayrılan Seren Serengil'e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Yayından ayrılan Seren Serengil'e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Bir magazin programının yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, canlı yayın sırasında yine fenalaştı ve hastanelik oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma hastaneden paylaşım yaparak, "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık." dedi.

09.01.2023, 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023, 17:00

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Yayından ayrılan Seren Serengil’e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Yayından ayrılan Seren Serengil’e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündeme geldi. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu.

Yayından ayrılan Seren Serengil’e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Peki ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

Yayından ayrılan Seren Serengil’e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

"KENDİNE GELİNCE NE OLDUĞUNU ÖĞRENECEĞİM"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık.

Yayından ayrılan Seren Serengil’e ne oldu? Sevgilisi açıkladı

Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA