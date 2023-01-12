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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen, yazın ise ilişkilerini resmiyete dökmeleri beklenen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan üzen haber geldi. 5 yıldır birliktelikleri devam eden ünlü çift ayrılık kararı aldı.

12.01.2023, 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 10:01

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Ünlü çift, yaklaşık 5 yıldır bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdürüyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

YAZ AYLARINDA EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU

Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

ÜNLÜ ÇİFTTEN ÜZEN HABER!

Yaz aylarında evleneceğini duyuran çiftten bugün üzen haber geldi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çiftin ayrıldı. İlişkilerinin 5 yıl içinde yıprandığı konuşulan çiftten Ulusoy, artık arkadaş buluşmalarına da yalnız katılıyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Yer aldığı dizi ve filmler ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy şimdi de yeni projesi için hazırlık yapıyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Yeni projesi için imaj değişitiren Çağatay Ulusoy'a beğeni yağdı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı...

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