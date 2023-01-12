Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Ünlü çift, yaklaşık 5 yıldır bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdürüyor.
YAZ AYLARINDA EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU
Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.
ÜNLÜ ÇİFTTEN ÜZEN HABER!
Yaz aylarında evleneceğini duyuran çiftten bugün üzen haber geldi.
ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çiftin ayrıldı. İlişkilerinin 5 yıl içinde yıprandığı konuşulan çiftten Ulusoy, artık arkadaş buluşmalarına da yalnız katılıyor.
Yer aldığı dizi ve filmler ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy şimdi de yeni projesi için hazırlık yapıyor.
Yeni projesi için imaj değişitiren Çağatay Ulusoy'a beğeni yağdı.
İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı...