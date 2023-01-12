Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.
Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkardı.
İşte Bülent Cankurt'un o yazısı;
O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor.
Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!
Bu arada kavgayla ilgili detay öğrenmek için biraz araştırma yaptım; ve herkes kavgayı Emrecan Sabancı'nın başlattığını söyledi.
Eğlenmeye çok düşkün olduğu ve sık sık evinde de partiler verdiği konuşulan Emrecan'a, bu olaydan sonra aileden eğlence yasağı gelirse hiç şaşırmam!
Emrecan, kavgalarla gündeme gelirken Ali- Vuslat Doğan Sabancı'nın küçük oğlu Kaan ise, 'şair' olarak adından söz ettiriyor.
Kaan Sabancı, geçen hafta üçüncü şiir kitabı 'Ben Bu Saçmalığı Bırakamam'ın imza gününe katılmıştı.