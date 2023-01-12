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Haberler Magazin Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın büyük oğlu Emrecan Sabancı, Bebek'te gittiği bir mekanda olay çıkardı. İddialara göre müşterilerden biri tuvalete gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Daha sonrasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil oldu. Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

12.01.2023, 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 10:50

Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkardı.

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı;

O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor.

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Bu arada kavgayla ilgili detay öğrenmek için biraz araştırma yaptım; ve herkes kavgayı Emrecan Sabancı'nın başlattığını söyledi.

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Eğlenmeye çok düşkün olduğu ve sık sık evinde de partiler verdiği konuşulan Emrecan'a, bu olaydan sonra aileden eğlence yasağı gelirse hiç şaşırmam!

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Emrecan, kavgalarla gündeme gelirken Ali- Vuslat Doğan Sabancı'nın küçük oğlu Kaan ise, 'şair' olarak adından söz ettiriyor.

Emrecan Sabancı gittiği mekanda olay çıkardı! Sandalyeler ve yumruklar havada uçuştu

Kaan Sabancı, geçen hafta üçüncü şiir kitabı 'Ben Bu Saçmalığı Bırakamam'ın imza gününe katılmıştı.

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