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Haberler Magazin Esra Bilgiç'in Pakistan'dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Esra Bilgiç'in Pakistan'dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Halime Hatun' karakteriyle ünü Türkiye sınırlarını aşan oyuncu Esra Bilgiç'in Pakistan'da yaptığı reklam anlaşmalarından elde ettiği gelir adeta dudak uçuklattı. Pakistan'da bir sürü marka ile anlaşan Esra Bilgiç adeta para bastı.

12.01.2023, 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 11:47

Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı darphaneye çevirdi.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Güzel oyuncu, 2020 yılından beri sayısız reklam anlaşması yaptı.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para bastı.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

PARA BASIYOR!

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak.

Esra Bilgiç’in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri dudak uçuklattı

Böylece Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak!

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