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Haberler Magazin Cansu Dere'den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Cansu Dere'den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Meslektaşı Melis Sezen ile İspanya'ya ödül almak için gitmeye hazırlanan ünlü oyuncu Cansu Dere, uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Dere, seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

13.01.2023, 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 09:21

Eski rol arkadaşı Melis Sezen'le ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan başarılı oyuncu Cansu Dere, uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Fenalaştığı seyahatini iptal etmek zorunda kalan oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

İspanya'nın "ulusal kültürel değerleri" arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Başarılarıyla adından söz ettiren Cansu Dere de bu törende ödül alacaktı ancak uçuş esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

GIDA ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİ KONULDU

Dere'ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Melis Sezen ise yarınki tören için İspanya'ya uçtu.

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