Cansu Dere’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski rol arkadaşı Melis Sezen'le ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan başarılı oyuncu Cansu Dere, uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı.
Eski rol arkadaşı Melis Sezen'le ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanan başarılı oyuncu Cansu Dere, uçağın kalkmasına dakikalar kala rahatsızlandı.
Fenalaştığı seyahatini iptal etmek zorunda kalan oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.
İspanya'nın "ulusal kültürel değerleri" arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014'ten bu yana verilen "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin bu yıl 8'incisi düzenlenecek.
Başarılarıyla adından söz ettiren Cansu Dere de bu törende ödül alacaktı ancak uçuş esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.
GIDA ZEHİRLENMESİ TEŞHİSİ KONULDU
Dere'ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.