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Haberler Magazin Burak Deniz'e kötü haber! Nilperi Şahinkaya'nın avukatından yeni hamle geldi

Burak Deniz'e kötü haber! Nilperi Şahinkaya'nın avukatından yeni hamle geldi

Dizi çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu Burak Deniz, Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan Nilperi Şahinkaya'nın konakladığı otele gidip alkolü fazla kaçırınca ortalığı karıştırmış ve oyuncuya küfürler yağdırmıştı. Olay sonrası Burak Deniz ne kadar özür dilese de Nilperi Şahinkaya özrü kabul etmemişti. Şimdi ise mahkemelik olan ikiliden Burak Deniz'in, geçen 4 ay içerisinde savcılık tarafından çağırıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Nilperi Şahinkaya'nın avukatı harekete geçti ve Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

14.01.2023, 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 10:45

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile dizi çekimleri yapan Burak Deniz, 15 Eylül'de Adana meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının yanına giderek tartışma çıkarmıştı.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

Burak Deniz, tartışmanın öğrenilmesiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül'de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

Hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan dava açılan Deniz'in ifade vermediği öğrenildi. Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

Deniz'in avukatı Serdar Opak da müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

NE OLMUŞTU?

Dizi çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne giden Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı.

Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana'yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" diye konuşmuştu.

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