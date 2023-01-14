Burak Deniz’e kötü haber! Nilperi Şahinkaya’nın avukatından yeni hamle geldi

Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana'yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" diye konuşmuştu.