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Haberler Magazin Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de objektiflere yakalandı. İlk kez geçtiğimiz ay görüntülenen ve büyük panik yaşayan aşıklar, bu sefer karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsemekle yetindi.

14.01.2023, 17:10 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 17:10

Metin Hara ile ilişkisine son veren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda Metin Can Uzun'la fena yakalanmıştı. Önceki gün yine Uzun'la gecelerde boy gösteren Altınbilek, bu kez aşkını ilan etti.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisini noktaladıktan sonra inzivaya çekilmişti.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılınca hayranlarını üzmüştü.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Altınbilek ayrılıkla ilgili, 'Konuşup anlaşarak ayrılma kararı almıştık' demişti. Ama bazı iddialara göre yazın ayrılan ikilinin arasına kara kedi girmişti.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Hatta bu ismin geçen ay Altınbilek'le beraber görüntü veren ve kaçacak yer arayan Metin Can Uzun olduğu yönündeydi.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncunun yaz aylarında Uzun'la tanışması da oldukça manidardı. Hilal Altınbilek geçtiğimiz ay muhabirlere köşe kapmaca oynattığı sevgilisi Metin Can Uzun'u bu kez saklamadı.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenen güzel oyuncunun bu kez ağzı kulaklarındaydı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in mutluluğu da gözlerinden okundu.

Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

'Hayırlı olsun' diyen magazin ekiplerine tebessümle 'İyi akşamlar' diyen aşıklar, daha sonra mekana girerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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