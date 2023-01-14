Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Metin Hara ile ilişkisine son veren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda Metin Can Uzun'la fena yakalanmıştı. Önceki gün yine Uzun'la gecelerde boy gösteren Altınbilek, bu kez aşkını ilan etti.
Metin Hara ile ilişkisine son veren Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda Metin Can Uzun'la fena yakalanmıştı. Önceki gün yine Uzun'la gecelerde boy gösteren Altınbilek, bu kez aşkını ilan etti.
Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ilişkisini noktaladıktan sonra inzivaya çekilmişti.
Evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılınca hayranlarını üzmüştü.
Altınbilek ayrılıkla ilgili, 'Konuşup anlaşarak ayrılma kararı almıştık' demişti. Ama bazı iddialara göre yazın ayrılan ikilinin arasına kara kedi girmişti.
Hatta bu ismin geçen ay Altınbilek'le beraber görüntü veren ve kaçacak yer arayan Metin Can Uzun olduğu yönündeydi.
Güzel oyuncunun yaz aylarında Uzun'la tanışması da oldukça manidardı. Hilal Altınbilek geçtiğimiz ay muhabirlere köşe kapmaca oynattığı sevgilisi Metin Can Uzun'u bu kez saklamadı.
Sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenen güzel oyuncunun bu kez ağzı kulaklarındaydı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in mutluluğu da gözlerinden okundu.
'Hayırlı olsun' diyen magazin ekiplerine tebessümle 'İyi akşamlar' diyen aşıklar, daha sonra mekana girerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.