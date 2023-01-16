Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’a sitem!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'a yüklenen Popstar Mehtap lakaplı şarkıcı Mehtap Yılmaz gündem olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'a yüklenen Popstar Mehtap lakaplı şarkıcı Mehtap Yılmaz gündem olmuştu.
Programlarına 'Çatlak Şanzel'i çağırıp hakkında konuşturduklarını söyleyen şarkıcı Mehtap Yılmaz, iki isme adeta ateş püskürmüştü. Çok sinirlenen Popstar Mehtap, Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi yaparak "Görürsem suratına tükürürüm" demişti.
İşte Popstar Mehtap'ın Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı hedef alan sert sözleri...
Lerzan Mutlu'nun sesinin çok kötü olduğunu söyleyen Mehtap Yılmaz, "Bazı sesleri makinalar bile düzeltemez" dedi. Bu anlarda programın sunucuları, Lerzan Mutlu'nun attığı, "Konservatuvarlı birine bunu söylemek... Öp onu benim için" mesajını okudu. Bu anlarda öfkelenen Mehtap Yılmaz, sinirle şunları söyledi:
LERZAN MUTLU VE ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KARŞI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
"O bir zehirli yılan. Lerzan Mutlu beni sakın öpmesin. Öperse ölürüm herhalde. Uyuyan prenses olsam ve biri beni öpünce hayata dönecek olsam o kişinin Lerzan olduğunu duyduğumda öpmesin derim. O kendisi çok iyi biliyor. O mevzuyu çok iyi biliyor. Aramız çok iyiyken kalbimin nasıl kırıldığını çok iyi biliyor.
Yüz yüze geldiğimizde söyleyecek şeylerim var. 10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı. Görürsem suratına tükürürüm! Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu'yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem."
Armağan Çağlayan'ın da aynı kişiyi konuk aldığını söyleyen Yılmaz, "Armağan Çağlayan da konuşturdu. İkisi de aynı kişiyi programına alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez. Sizin kanalınız bile yok. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam. Bir yerde karşılaşmayalım, toslarım. İnsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler. Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti, şizofrenler. Böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde ne emeği var? Ben o programda reyting makinasıydım." dedi.
Akciğer kanseri ile mücadele ettiği için inzivaya çekilen Armağan Çağlayan, Popstar Mehtap'a daha önce alıp vermediği borcu da hatırlatarak sert çıkıştı. İşte Armağan Çağlayan'ın Popstar Mehtap'a yanıtı...
"BEN OLSAM UTANIRDIM"
Tüm bunların ardından Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sitemde bulundu. Çağlayan şu ifadeleri kullandı:
Hakkımda konuşmaya, "insan" olarak utanmıyor musunuz? Ben olsam çok utanırım! Hoş siz kasetimin masterını stüdyodan çaldılar yeniden okuyacağım diye aldığınız borçları ödemediğiniz için utanmıyorsunuz!