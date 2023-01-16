Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’a sitem!

Armağan Çağlayan'ın da aynı kişiyi konuk aldığını söyleyen Yılmaz, "Armağan Çağlayan da konuşturdu. İkisi de aynı kişiyi programına alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez. Sizin kanalınız bile yok. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam. Bir yerde karşılaşmayalım, toslarım. İnsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler. Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti, şizofrenler. Böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde ne emeği var? Ben o programda reyting makinasıydım." dedi.