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Haberler Magazin Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere'den açıklama!

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere'den açıklama!

Geçtiğimiz gün Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan sporcu Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından "Lütfen benim için dua edin" diyerek kansere yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini bir hayli üzmüştü. Ünlü sporcudan hastalığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

17.01.2023, 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023, 11:19

Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı, hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı Karadere için şu açıklamayı yaptı: 'Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.'

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Açıklama sonrası Nagihan Karadere bir tweet atarak Acun ılıcalı'ya ulaşamadığını, telefonunun meşgul çaldığını belirtti.

'SURVİVOR'A GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi epey meşgul etmişti. Survivor hakkında açıklamalar yapan Nagihan Karadere, yarışma ortamının sahte olduğunu söyledi.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Nagihan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm."

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panaroma'daki 'Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben çözemedim' sözlerinin yankısı sürerken usta magazinci Bilal Özcan, Nagihan Karadere ile ilgili kötü haberi verdi.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Özcan'a konuşan Karadere, kansere yakalandığını açıkladı. Acun Ilıcalı, bugün 'Survivor Panorama' programında "Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben çözemedim" dedi. Bu açıklamaya çok üzüldüğünü belirten Nagihan Karadere, usta magazinci Bilal Özcan'a özel şu açıklamayı yaptı:

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

"Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin."

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

NAGİHAN KARADERE'DEN HASTALIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

Nagihan Karadere hastalığını duyurduktan sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"Değerli takipçilerim, değerli dostlarım sizleri ne kadar çok sevdiğimi ve bir o kadar da çok sevildiğimi bana bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ederim. O kadar duygulu ve mutluyum ki...

Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrar tekrar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minnettarım, iyi ki varsınız. İyi ki...

Sağlığım için beni arayan, soran, mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerin sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.

Tedavi sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."

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