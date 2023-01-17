Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

NAGİHAN KARADERE'DEN HASTALIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

Nagihan Karadere hastalığını duyurduktan sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"Değerli takipçilerim, değerli dostlarım sizleri ne kadar çok sevdiğimi ve bir o kadar da çok sevildiğimi bana bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ederim. O kadar duygulu ve mutluyum ki...

Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrar tekrar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minnettarım, iyi ki varsınız. İyi ki...

Sağlığım için beni arayan, soran, mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerin sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.

Tedavi sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."