  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan korkutan haber!

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan korkutan haber!

Diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan dengesini kaybedip düşen ünlü oyuncu Mesut Akusta talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Yere düşen oyuncuyu görmeyen şoför, arkaya bakmadan hareket edince Mesut Akusta'nın parmaklarını ezdi.

19.01.2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023, 13:11

Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide 'Yılmaz Tekin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan hayranlarını üzen haber geldi.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Usta oyuncu Mesut Akusta, trafik kazası geçirdi. Akusta bir aracın altında kaldı.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi çekimleri sırasında dişi çıkan ünlü oyuncu tedavi olmak için dizi ekibinin aracıyla dişçiye gitti.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Ünlü oyuncu araçtan indikten sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Aracı kullanan şoför arkasına bakmadan aracı hareket ettirince ünlü oyuncunun parmakları ezildi.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

ÜÇ PARMAĞI KIRILDI

Acılar içinde kıvranan 58 yaşındaki ünlü oyuncunun üç parmağı kırıldı.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA