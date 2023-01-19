Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan korkutan haber!

Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide 'Yılmaz Tekin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan hayranlarını üzen haber geldi.
Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı 'Yürek Çıkmazı' adlı dizide 'Yılmaz Tekin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan hayranlarını üzen haber geldi.
Usta oyuncu Mesut Akusta, trafik kazası geçirdi. Akusta bir aracın altında kaldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi çekimleri sırasında dişi çıkan ünlü oyuncu tedavi olmak için dizi ekibinin aracıyla dişçiye gitti.
Ünlü oyuncu araçtan indikten sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Aracı kullanan şoför arkasına bakmadan aracı hareket ettirince ünlü oyuncunun parmakları ezildi.
ÜÇ PARMAĞI KIRILDI
Acılar içinde kıvranan 58 yaşındaki ünlü oyuncunun üç parmağı kırıldı.
Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü.