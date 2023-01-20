Çağatay Akman’ın kendisini darbettiğini söylemişti! O davada yeni gelişme

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edildi.
Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
OLAYLI GECEYİ ANLATTI
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Geçtiğimiz celse Çağatay Akman hakim karşısına çıkarak savunmasın gerçekleştirmişti. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Öykü Uslu ve müşteki sanık Furkan Ayaz avukatlarıyla birlikte katıldı. Basit yaralama ve hakaret suçundan yargılanan Öykü uslu savunmasına öğrenci olduğunu belirterek başladı.
Uslu, ''Ben evimde arkadaşımla birlikte oturuyordum. İki kere zilim çağırdı baktığımda kimse gözükmüyordu. Arkadaşım evden çıktığında Çağatay'ın orada olduğunu söyledi. Bende çıkıp ''Ne yapıyorsun'' dedim ''Taksi bekliyorum sen işine bak'' dedi. Bende taksi durdurdum binmedi üzerime gelmeye başladı, hakaret etti "Seni Cihangir'de yaşatmam seni öldürürüm. Burada bensiz mutlu yaşayamazsın" diye tehditte bulundu'' dedi.
ÖYKÜ USLU ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Çağatay Akman'ın üzerine geldiğini, engellemek amacıyla koluyla uzaklaştırmak istediğini ifade eden Uslu, ''Aramızda itekleme oldu. Panikledim Furkan'ı ve polisi aradım. Furkan ile arbede başladı. Şikâyetimden vazgeçmek istiyorum'' dedi. Müşteki sanık Furkan Ayaz, Öykü'nün aradığını "Eski sevgilim geldi korkuyorum gelir misin?" dediğini gittiğinde Çağatay'ın kafede oturduğunu gördüğünü ifade etti.
''ÇAĞATAY İKİ YUMRUK ATTI''
Furkan Ayaz, ''Polis ekibine gitmesini söyledik. iki dakika sonra göz göze geldik "Ne bakıyorsun" dedi. Bende "Sen niye bakıyorsun" dedim. Üzerime gelmeye başladı, iki tane yumruk attı kendimi savunmaya aldım. Çağatay'ın beni daha fazla darp etmemesi için sarıldım ve birlikte yere düştük. Çağatay ''Senide listeye aldım seni burada barındırmayacağım dedi. Ben yumruk atmadım. Şikayetçiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesine, tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
''UZAMASIN İSTEMEDİM''
Duruşma sonrası Öykü Uslu ve avukatı basın açıklaması yaptı. Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu, "Müvekkilim bu süreç içerisinde manevi olarak ve kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır. Yargılama kamu davası olduğu için devam edecek olsa da biz şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Öykü Uslu şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, "Şikayetimizi geri çektik çünkü karşı taraf ve ben göz önünde meslekler yapıyoruz. Bu mesleklerde bir hata ve olay çok kötü etkileyebiliyor işlerimizi. Bu yüzden iki taraf içinde en iyisinin bu olduğunu düşünerek, ben mesleğimde bu olay yüzünden çok fazla yara aldım. O yüzden şikayetimi geri çektim. Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir" dedi.