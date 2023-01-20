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Haberler Magazin Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski sevgilisi Semih Sevim'i kırık sandalye ayağıyla öldürüp cesedini babasının yardımıyla İstanbul Sancaktepe'deki ormanlık alana gömmüştü. Kan donduran cinayetin ardından Seçil Çiftçi'nin ifadesinde, eski sevgilisi Semih Sevim'i demir sandalyenin ayağıyla vurduğunu ardından da külotlu çorapla boğazını sıkıp öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

20.01.2023, 13:18 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 13:36

Sancaktepe'de mantar toplayan vatandaşların bulduğu cesedin ardından korkunç bir hikaye çıkmıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atıldığı öğrenilen cesedin Semih Sevim'a ait olduğu öğrenilmişti.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

İddiaya göre Şişli'de oturduğu belirlenen Seçil Çiftçi ve cesedin atılmasında kendisine yardım ettiği tespit edilen baba C.Ç., düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da gözaltına alındı. Yakalanan Çiftçi, cinayeti itiraf etti.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

SEÇİL ÇİFTÇİ: KORKUYORDUM

Jandarmada sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum. " dedi.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

ÖNCE BAŞINA VURMUŞ SONRA BOĞMUŞ

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Şarkıcının iddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM

Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER

Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

TEHDİT MESAJLARI AÇMIŞ

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi.

Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi , Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor.

Sevim'de "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor. Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.

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