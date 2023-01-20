Eski sevgilisini öldüren ünlü şarkıcının ifadesine ulaşıldı

BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER



Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum.