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Haberler Magazin Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere'den açıklama!

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere'den açıklama!

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan sporcu Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Lütfen benim için dua edin" diyerek kansere yakalandığını duyurmuştu. Hayranlarından dua isteyen Nagihan Karadere, "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

20.01.2023, 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 16:43

Survivor yarışması ile ününe ün katan Nagihan Karadere'den yeni haber var! Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine sitem eden Nagihan Karadere son yaptığı açıklama ile ünlü televizyoncu ile buzları erittiğini söyledi.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında konuştu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

NAGİHAN MORAL YEMEĞİNDE

Nagihan Karadere, son olarak Beylikdüzü'nde bir restoranda görüntülendi. Geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını sevenleriyle paylaşan ve dualarla kendisine destek olunmasını isteyen Karadere, iş insanı Gökhan Reis'in ev sahipliğinde düzenlenen moral yemeğinde arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

"BU SAVAŞI KAZANACAĞIM"

Lara, Adem Kılıç ve Zeynep Tunuslu'nun da katıldığı yemekte konuşan Survivor Nagihan, "Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyorum ama yeneceğimden şüpheleri olmasın. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, soruyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar. Ağlayanlar mı dersin, dua edenler mi dersin, zaten ben güçlü bir karakterim ve inşallah bu savaşı da kazanacağım.

Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Bundan hiç şüphem yok. Kafama çok takmamaya çalışıyorum, üzülmemeye çalışıyorum. Hastalık süreci tamamıyla psikolojik. Kendimi hep motive etmeye çalıştığım için de bu süreçte hiçbir şey hissetmiyorum. Her şeyin kafada bittiğine inananlardanım. Bu illeti yeneceğim" açıklamasını yaptı.

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