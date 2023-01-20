Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

"BU SAVAŞI KAZANACAĞIM"

Lara, Adem Kılıç ve Zeynep Tunuslu'nun da katıldığı yemekte konuşan Survivor Nagihan, "Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyorum ama yeneceğimden şüpheleri olmasın. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, soruyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar. Ağlayanlar mı dersin, dua edenler mi dersin, zaten ben güçlü bir karakterim ve inşallah bu savaşı da kazanacağım.