Kansere yakalandığını duyuran Nagihan Karadere’den açıklama!

Survivor yarışması ile ününe ün katan Nagihan Karadere'den yeni haber var! Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu.
Survivor yarışması ile ününe ün katan Nagihan Karadere'den yeni haber var! Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu.
Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.
38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine sitem eden Nagihan Karadere son yaptığı açıklama ile ünlü televizyoncu ile buzları erittiğini söyledi.
Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında konuştu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Bu illeti yeneceğim" diyerek sağlığı ile ilgili açıklamada bulundu.
NAGİHAN MORAL YEMEĞİNDE
Nagihan Karadere, son olarak Beylikdüzü'nde bir restoranda görüntülendi. Geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını sevenleriyle paylaşan ve dualarla kendisine destek olunmasını isteyen Karadere, iş insanı Gökhan Reis'in ev sahipliğinde düzenlenen moral yemeğinde arkadaşlarıyla bir araya geldi.
"BU SAVAŞI KAZANACAĞIM"
Lara, Adem Kılıç ve Zeynep Tunuslu'nun da katıldığı yemekte konuşan Survivor Nagihan, "Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyorum ama yeneceğimden şüpheleri olmasın. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, soruyorlar, ulaşmaya çalışıyorlar. Ağlayanlar mı dersin, dua edenler mi dersin, zaten ben güçlü bir karakterim ve inşallah bu savaşı da kazanacağım.
Bundan hiç şüphem yok. Kafama çok takmamaya çalışıyorum, üzülmemeye çalışıyorum. Hastalık süreci tamamıyla psikolojik. Kendimi hep motive etmeye çalıştığım için de bu süreçte hiçbir şey hissetmiyorum. Her şeyin kafada bittiğine inananlardanım. Bu illeti yeneceğim" açıklamasını yaptı.