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Haberler Magazin İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Meslektaşı Burak Özçivit ile olan mutlu evliliğiyle anılan Fahriye Evcen, geçtiğimiz çarşamba günü ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik oğullarının adını 'Kerem' koyan ünlü çift, hastane çıkışı görüntülendi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21.01.2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023, 16:53

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan çiftten son olarak güzel haber gelmişti.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri geçtiğimiz çarşamba günü dünyaya geldi.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Ünlü çift son olarak minik oğulları Kerem ile hastaneden taburcu olurken görüntülendi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti soruları yanıtsız bırakmadı.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Fahriye Evcen oğlu Kerem'in kime benzediğini de açıkladı. İşte doğum sonrası ünlü çiftin oğulları Kerem ile ilk karesi...

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Evcen, "Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle. Kerem, Karan'a çok benziyor. O da gelip gördü kardeşini ve çok mutlu oldu" derken Özçivit "Karan'ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkcası. Doğuma girdim.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Böyle bir an kaçar mı? Karan'da da girmiştim, Kerem'de de girdim. Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin." açıklamasını yaptı.

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