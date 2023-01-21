İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan çiftten son olarak güzel haber gelmişti.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri geçtiğimiz çarşamba günü dünyaya geldi.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar.
Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ünlü çift son olarak minik oğulları Kerem ile hastaneden taburcu olurken görüntülendi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti soruları yanıtsız bırakmadı.
Fahriye Evcen oğlu Kerem'in kime benzediğini de açıkladı. İşte doğum sonrası ünlü çiftin oğulları Kerem ile ilk karesi...
Evcen, "Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle. Kerem, Karan'a çok benziyor. O da gelip gördü kardeşini ve çok mutlu oldu" derken Özçivit "Karan'ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkcası. Doğuma girdim.
Böyle bir an kaçar mı? Karan'da da girmiştim, Kerem'de de girdim. Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin." açıklamasını yaptı.