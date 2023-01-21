İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! Ünlü çiftten ilk açıklama geldi

Evcen, "Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle. Kerem, Karan'a çok benziyor. O da gelip gördü kardeşini ve çok mutlu oldu" derken Özçivit "Karan'ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkcası. Doğuma girdim.