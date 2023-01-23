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Haberler Magazin Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile çapkın iş insanı Hakan Sabancı'nın aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam bir mekanda görüntülenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı fena yakalandı. İkili adeta köşe bucak kaçtı. İşte aşıkların birlikte ilk görüntüsü...

23.01.2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 10:01

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı. Önceki akşam bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

İki aydır köşe bucak kaçan ve yan yana görüntülenmemek için daha çok sosyetik playboyun Emirgan'daki evinde buluşan çift, sonunda yakayı ele verdi.

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Her seferinde Sabancı ile aşkını yalanlayan güzel oyuncunun bu kare sonrası nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Çiftin yan yana ilk görüntüsü Gossippasta hesabından paylaşıldı.İşte aşkın ilk karesi...

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor.

Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Sabancı, güzel oyuncu için çapkınlıklarına ara verdiği konuşuluyor.

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