Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor.