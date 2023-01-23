Aşkları belgelendi! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı. Önceki akşam bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyaya düştü.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı. Önceki akşam bir mekanda arkadaşlarının yaş günü partisinde eğlenen çiftin yan yana ilk görüntüsü sosyal medyaya düştü.
İki aydır köşe bucak kaçan ve yan yana görüntülenmemek için daha çok sosyetik playboyun Emirgan'daki evinde buluşan çift, sonunda yakayı ele verdi.
Her seferinde Sabancı ile aşkını yalanlayan güzel oyuncunun bu kare sonrası nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.
Çiftin yan yana ilk görüntüsü Gossippasta hesabından paylaşıldı.İşte aşkın ilk karesi...
NE OLMUŞTU?
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor.
Sabancı, güzel oyuncu için çapkınlıklarına ara verdiği konuşuluyor.